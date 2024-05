Efteling

Efteling boekt opnieuw recordwinst: 37,8 miljoen euro

De Efteling heeft voor het tweede jaar op rij een recordwinst geboekt. Seizoen 2022 werd afgesloten met een winst van 33,9 miljoen euro, toen het beste financiële resultaat ooit. In 2023 bedroeg het bedrijfsresultaat na belasting nog meer: 37,8 miljoen euro. Nooit eerder hield de Efteling zo veel over.

Dat blijkt uit het meest recente jaarverslag van het attractiepark, dat deze maand verscheen. Het record hangt samen met het hoogste bezoekersaantal ooit: in 2023 verwelkomde de Efteling 5,56 miljoen bezoekers. De omzet steeg van 265,9 miljoen in 2022 naar 288,7 miljoen in 2023.

In januari maakte de Efteling al bekend dat de groei van de bezoekerscijfers met name te danken is aan een toename van toeristen uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland kwamen er vooral meer abonnementhouders bij.



Personeelskosten

Het aantal fte's ging met 6 procent omhoog, van 1701 in 2022 naar 1795 vorig jaar. Daarbij hoort ook een gelijkaardige stijging van de personeelskosten: van 81,9 miljoen naar 86,9 miljoen euro. Wel daalde het percentage vrouwelijke medewerkers in leidinggevende posities volgens het jaarverslag van 48 naar 45 procent.