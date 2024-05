Efteling

Efteling Hotel gaat dicht voor verbouwing: begane grond op de schop, ingang verplaatst

De Efteling gaat het bestaande Efteling Hotel grondig renoveren. Nadat enkele jaren geleden al bijna honderd kamers werden vernieuwd, is binnenkort de begane grond aan de beurt. Daarbij krijgt de entree een andere locatie. Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers er niet overnachten.

De ingrijpende verbouwing van de parterre start begin 2025, direct na de kerstvakantie. Naar verwachting duurt het project van maandag 6 januari tot en met donderdag 17 april. "In deze periode worden alle ruimtes van de begane grond aangepakt", belooft de Efteling.

Nu zijn daar onder meer restaurant De Hoffelijke Heraut, bar De Gelagkamer en souvenirwinkel 't Aendencken te vinden. De indeling gaat straks op de schop. Vandaag publiceert men alvast drie ontwerpen van een lounge, de lobby en de nieuwe entree. De ingang komt te liggen aan de zuidwestelijke zijde.



Machinekamer

Het idee is dat het Efteling Hotel een luchtkasteel is, waarvan de parterre de functie van "het basisstation" vervult. "De machinekamer van waaruit het luchtkasteel wordt bestuurd", aldus de Efteling. In de lobby treffen hotelgasten "luxe vitrinekasten met verschillende Efteling-souvenirs" aan.



Verder komt er een "ruim opgezet horecagedeelte", met centraal gelegen een speelplek voor kinderen. In deze "stuurhut van het luchtkasteel" kunnen kleintjes zich uitleven met meetapparatuur, interactieve knoppen, wielen, sturen en radartjes. Zo bepalen ze als het ware de koers van het zwevende kasteel.