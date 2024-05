Efteling

Efteling-film uit Fabula nu ook te zien in Thailand

De film uit de Efteling-attractie Fabula wordt steeds minder uniek. Met de maker, de Britse animatiestudio Aardman, is afgesproken dat de productie ook op andere plekken vertoond mag worden. Zo dook The Bear and the Squirrel, zoals de internationale titel luidt, de afgelopen jaren al op in Engeland, Zwitserland en Frankrijk.

Ook in de Amerikaanse staten New York, Florida en Ohio is de 4D-film te zien. Aan dat lijstje kan nu Thailand toegevoegd worden. Een toerist kwam reclame voor Fabula tegen bij aquariumattractie Sea Life Bangkok Ocean World, gelegen in de Thaise hoofdstad.

Daar wordt The Bear and the Squirrel 4D Experience dagelijks vertoond tussen 11.00 en 19.00 uur. In de centrale hal van Sea Life komen ter promotie delen uit de film voorbij op een gigantisch scherm. Op de filmposter ernaast staat niet alleen de naam van Aardman, maar ook die van de Efteling.



PandaDroom

De Efteling opende Fabula eind 2019 als de opvolger van PandaDroom. Men heeft afgedwongen dat de film alleen mag draaien op plekken die hemelsbreed minimaal 600 kilometer van Kaatsheuvel liggen.