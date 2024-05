Kermis

Kermis in Zeist is plotseling verdwenen: attracties afgebroken vanwege vechtpartij

De kermis in de gemeente Zeist is afgelopen weekend vroegtijdig ten einde gekomen. Eigenlijk zou het evenement duren tot en met maandag 20 mei, tweede pinksterdag. Vanwege een incident op zaterdag besloot de organisatie om eerder te vertrekken. Op zondag troffen Zeistenaren onverwachts een leeg marktplein aan.

De traditionele pinksterkermis met onder andere een zweefmolen, een rups, een draaimolen, botsauto's, trampolines startte op woensdag 15 mei. Blikvanger was de attractie Tropical Trip, een draaiende bank. Op zaterdag is er iets voorgevallen waardoor kermismedewerkers zich niet meer veilig voelden.

Zij hebben toen de keuze gemaakt om de attracties af te breken. Er vonden in het verleden al vaker opstootjes plaats tijdens de kermis in Zeist. Om die reden moesten de attracties deze editie al om 18.00 uur dicht. Toch ging het fout. Een groep zou voor ongeregeldheden hebben gezorgd.



Dieptriest

De politie bevestigt dat er een vechtpartij heeft plaatsgevonden, maar er is geen aangifte gedaan. Kermisbond Bovak noemt het nieuws in een reactie "dieptriest". Voorzitter Atze J. Lubach-Koers vreest dat er volgend jaar geen kermis meer zal zijn in Zeist, omdat ondernemers zich er niet meer aan willen branden.