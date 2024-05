Thorpe Park

Video: recordbrekende achtbaan Hyperia officieel geopend

De officiële opening van de hoogste en snelste achtbaan in het Verenigd Koninkrijk ging donderdagavond gepaard met vuurwerk, rookbommen, lichtshows en zelfs vliegtuigen. Het Engelse attractiepark Thorpe Park trok alles uit de kast voor de openingsceremonie van Hyperia, een hypercoaster van maar liefst 72 meter hoog.

Hoewel Thorpe Park bekendstaat als een achtbaanpark, was het alweer twaalf jaar geleden dat er een nieuwe rollercoaster opende. "Het wachten is beloond", vertelde Scott O'Neil, algemeen directeur van parkeigenaar Merlin Entertainments, tijdens zijn openingsspeech. Hij benadrukte dat Merlin nooit eerder zo veel geïnvesteerd heeft in één achtbaan.

Honderden genodigden kregen vervolgens de kans om het 995 meter lange stalen monster van fabrikant Mack Rides uit te proberen. Thorpe Park had geen internationale gasten uitgenodigd, op Looopings na. Hyperia is kort maar krachtig: van start tot finish duurt de beleving iets meer dan een minuut. De topsnelheid bedraagt bijna 130 kilometer per uur.



Untamed

De rit begint met een naar buiten gebogen bocht richting de liftheuvel, vergelijkbaar met de start van Untamed in Walibi Holland. Daarna razen passagiers door bijzondere elementen als een outward banked airtime hill en een stalled dive loop.



Voor Hyperia creëerde Thorpe Park een nieuw themagebied met de naam Fearless Valley, op de oude locatie van boomstambaan Logger's Leap. Een deel van de vaargeul van de waterattractie, gesloten in 2015, staat nog overeind. Het achtergrondverhaal van de coaster gaat over de dochter van een oude riviergod. Haar angst voor water hield haar gevangen op haar eiland.



Stalen vleugels

Uiteindelijk overwon ze haar angst door haar eigen stalen vleugels te maken en de diepte in te springen. "Toen reageerden de vleugels op wonderbaarlijke wijze op haar wil, waardoor ze hoger de lucht in werd gedragen", valt te lezen op de website van Thorpe Park. "Ze vloog en zweefde boven de wateren die haar ooit gevangen hielden. En nu is het jouw beurt."