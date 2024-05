Thorpe Park

Hoogste en snelste achtbaan in Engeland bijna open: bekijk de onride-video

Benieuwd naar de hoogste en snelste rollercoaster van Engeland? Attractiepark Thorpe Park opent morgen de hypercoaster Hyperia, een 72 meter hoge en 995 meter lange achtbaan met drie inversies en andere bijzondere elementen. Vandaag publiceert het park alvast de onride-video.

De topsnelheid bedraagt zo'n 130 kilometer per uur. Het achtergrondverhaal werd gebaseerd op de legendarische dochter van een oude riviergod, die haar angsten durfde te trotseren. Hyperia is volgens Thorpe Park "een eerbetoon aan het krachtige potentieel in ieder van ons". "Je zult je gewichtloos, onbevreesd en onoverwinnelijk voelen."

De Duitse fabrikant Mack Rides bouwde nog nooit eerder zo'n hoge achtbaan. Passagiers zijn in totaal 14,8 seconden gewichtsloos, een Brits record. Met een 51,2 meter hoge looping wordt een Europees record gebroken. Verder bevat Hyperia 's werelds eerste "outer-banked airtime hill".