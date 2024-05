Europa-Park Erlebnis-Resort

Spinning coaster uit Europa-Park nagebouwd als gigantisch K'nex-model

Een Franse pretparkfan heeft de bekende spinning coaster uit Europa-Park nagebouwd met behulp van K'nex. Ene Lucas was vier maanden bezig met een gigantisch K'nex-model van de achtbaan Euro-Mir, inclusief de iconische spiraallift in een grote spiegeltoren.

Hij stelde het eindresultaat tentoon in zijn achtertuin. De draaiende karretjes komen uit de 3D-printer. Net als in het echt cirkelt een trein langzaam omhoog, om vervolgens scherpe bochten te maken langs verschillende torens. Daarna volgt een turbulent parcours met meerdere heuvels en bochten.

De originele Euro-Mir, geopend in 1997, is 28 meter hoog. In Europa-Park hoort de attractie bij een Russisch themagebied. De achtbaan heeft in de loop der jaren een cultstatus verworven, mede dankzij de legendarische Russische dancesoundtrack. Die is ook te horen in een filmpje van de K'nex-creatie.