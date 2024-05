Walibi Holland

Walibi Holland introduceert nieuwe soundtrack bij attractie Spinning Vibe

Walibi Holland heeft nóg een attractie voorzien van nieuwe muziek. Eerder deze week maakte Looopings melding van de vernieuwde soundtrack van achtbaan Speed of Sound. In hetzelfde themagebied Play Ground klinkt nu ook een ander deuntje bij de attractie Spinning Vibe.

Sinds 2019 was daar het nummer Club Neon van componist Bernd Schoenhart te horen. Dit seizoen werd die track vervangen door Watch The Sun van Max Bronco en James Kaleth, afkomstig van het album Tropical House uit 2017. Walibi haalde het nummer uit een openbare bibliotheek met stockmuziek, net als het geval was bij de muziek van Speed of Sound.

Watch The Sun is hier te beluisteren. Spinning Vibe opende in 2000 als Il Gladiatore. Het gaat om een attractie van het type magic, gebouwd door Huss Park Attractions. Dit jaar zorgde Walibi voor een make-over: in plaats van oranje met paars is de constructie nu blauw met roze. Ook werd een haventhema geïntroduceerd.