Parques Reunidos

Oeps: Walibi-achtbaan pontificaal op website eigenaar Attractiepark Slagharen

De eigenaar van onder andere Attractiepark Slagharen heeft een bijzondere keuze gemaakt bij het ontwerpen van de officiële website. Op de nieuwe homepage van parkengroep Parques Reunidos prijkt pontificaal een foto van een rollercoaster van de concurrent, namelijk Speed of Sound in Walibi Holland.

Parques Reundios bezit naast Slagharen ook parken als Movie Park Germany, Bobbejaanland, Tropical Islands, Belantis, TusenFryd, Parque Warner Madrid, Parque de Atracciones de Madrid, Mirabilandia en Marineland Côte d'Azur. De Walibi-parken horen echter bij een andere groep, namelijk Compagnie des Alpes.

Toch wordt de boomerang coaster uit Walibi Holland in de schijnwerpers gezet op de voorpagina van parquesreunidos.com. De groep heeft sinds deze maand een nieuwe site. Vermoedelijk zocht de designer simpelweg op het woord 'rollercoaster', zonder te checken waar de attractie precies te vinden is.



Ontslagen

Dat is tot nu kennelijk toe niet opgevallen bij het management van Parques Reunidos. Op het hoofdkantoor van de groep in Madrid werden onlangs een groot aantal managers en directieleden ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.