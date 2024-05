Disneyland Paris

Disneyland Paris krijgt boete van 1,3 miljoen euro voor te laat betalen van facturen

Disneyland Paris krijgt een boete van ruim 1 miljoen euro. Moederbedrijf Euro Disney was enkele jaren geleden te laat met het betalen van verschillende facturen aan leveranciers. Dat werd ontdekt door overheidsorganisatie DGCCRF, die zich bezighoudt met concurrentie, consumentenzaken en fraudepreventie.

Men deed onderzoek naar de naleving van de regels met betrekking tot wettelijke betalingstermijnen. Het voldoen van een factuur mag in Frankrijk niet langer dan zestig dagen in beslag nemen, tenzij contractueel iets anders is vastgelegd. Disney hield zich in 2020 niet aan de afspraken. Om die reden is Euro Disney nu maar liefst 1,3 miljoen euro kwijt.

Het pretparkresort heeft zelf niet op het nieuws gereageerd. Een betalingsachterstand levert Franse bedrijven een boete op van maximaal 2 miljoen euro. Het bedrag kan echter worden verdubbeld als er binnen twee jaar opnieuw een overtreding volgt.