Nieuws

Brancheorganisatie attractieparken reageert op coalitieplannen: 'Geen goed idee'

De Club van Elf, de Nederlandse branchevereniging voor dagattracties, is niet blij met de plannen van politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB. In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie valt te lezen dat het btw-tarief op culturele activiteiten en overnachtingen zal stijgen van 9 naar 21 procent. Hoewel pretparken en dierentuinen een uitzondering vormen, ziet de Club van Elf de maatregel niet zitten.

Dat vertelt Club van Elf-directrice Karin Kuiper aan Looopings. De brancheorganisatie is er niet gerust op dat pretparken en dierentuinen geen last zullen hebben van de plannen. "Wij vinden het afschaffen van het lage btw-tarief in het algemeen geen goed idee", laat ze weten. "Op geen enkele wijze kijkt de coalitie naar de positieve effecten van leisure en vrije tijd als totaal."

Volgens Kuiper zorgen recreatie en vrije tijd niet alleen voor opbrengsten uit kaartverkoop. "Wij verbinden mensen met elkaar en geven mensen ontspanning in deze hectische tijd." Maar pretparken en dierentuinen hoeven toch juist niets te vrezen? "Dat is nog maar de vraag. We spreken over unieke en complexe bedrijven die lastig in hokjes te plaatsen zijn. Dagattracties zijn vaak een samensmelting van retail, sport, theater, festival, evenement en verblijf, met een enorme reikwijdte."



Nadelig uitpakken

Op die manier kan een verhoging van het btw-tarief op bijvoorbeeld theaters, festivals, hotels en vakantieparken toch nadelig uitpakken voor attractie- en dierenparken. Kuiper: "Het zijn bedrijven die regionaal geworteld zijn. Zelfs als ze niet beschikken over eigen verblijfsaccommodaties, kan een btw-verhoging ervoor zorgen dat er minder mensen naar een nabijgelegen bungalowpark of hotel gaan."



Dan daalt ook het bezoekersaantal van het pret- of dierenpark. "En daardoor heeft de lokale supermarkt het weer minder druk. Zo'n maatregel werkt alle kanten op en het is de vraag of de coalitie dat doorheeft."



Extra benadeeld

Bovendien worden musea extra benadeeld: daar gaat het btw-tarief wel omhoog. Tijdens de coronacrisis vielen musea beleidsmatig gezien nog onder dagrecreatie, nu worden ze mogelijk losgetrokken van attractieparken en dierentuinen. "Je krijgt allerlei afbakeningsvraagstukken. En wat te doen met een theatershow in een pretpark? Of een festival in een dierentuin?"



De Club van Elf-directrice weet zelf niet waarom de coalitie een uitzondering maakt voor dagattracties bij het verhogen van de belastingen in de culturele sector. Ze kent de geruchten dat PVV-leider Geert Wilders nu eenmaal een groot liefhebber is van de Efteling. "Ik sluit die reden niet uit. Maar wij richten ons bij het lobbyen niet op hobby's van fractievoorzitters, maar op inhoudelijke, beleidsmatige argumenten."



Brieven sturen

Woensdag wordt over de kabinetsformatie en het hoofdlijnenakkoord gedebatteerd in de Tweede Kamer. De Club van Elf zal in de aanloop naar het debat brieven sturen aan betrokken politici, aldus Kuiper. Men hoopt dat de partijen de plannen willen heroverwegen. "Wij willen graag betrokken worden en daar gaan we samen met partners in de sector om vragen."



Kuiper benadrukt dat het hoofdlijnenakkoord niet alleen kommer en kwel is voor de leisurebranche. "We hebben het nu over een individuele maatregel die voor ons buitengewoon belangrijk is. Tegelijkertijd zien we dat de vier partijen ook focussen op het verminderen van de regeldruk. Dat vinden we wel ontzettend goed."