Attractiepark de Waarbeek

De Waarbeek viert honderdjarig jubileum met opening nieuwe attractie

Attractiepark de Waarbeek in Hengelo bestaat dit seizoen honderd jaar. Dat wordt vandaag gevierd met de officiële opening van een nieuwe kinderattractie: Mason's Beestenboel. Jonge bezoekers kunnen plaatsnemen in karretjes in de vorm van schildpadden.

Ze maken een tochtje langs boerderijtaferelen. Zo komen ze een varken op een huifkar en enkele konijntjes tegen. Verder heeft een boer een marktkraampje neergezet, waar hij onder meer "toffe peren" en "appels met worm" aanbiedt.

Het ritsysteem is afkomstig uit de Julianatoren in Apeldoorn. Voor het thema werd samengewerkt met Van Hout Decoratiefiguren uit Helmond. Kleine decorelementen zijn gemaakt door medewerkers van de Waarbeek. Mason's Beestenboel ligt naast vrijevaltoren Theodorus de Vampier.



Jubileumsouvenirs

Eerder dit seizoen openden al twee andere attracties: een dierencarrousel en een ronddraaiende trektoren. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag biedt de Waarbeek vandaag verschillende jubileumsouvenirs aan, waaronder raamstickers, pins, magneten en sleutelhangers.



Bovendien wordt naast de gebruikelijke all-inclusive-formule gezorgd voor extra's als een fotocabine, schminken, een snoepbuffet, hamburgers en churros. Het Overijsselse park blijft nog even in de feeststemming: op zaterdag 13 en zondag 14 juli vindt het Familie Festival plaats, met optredens van artiesten.