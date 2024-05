Efteling

Video: Efteling-attractie Symbolica valt stil, bezoekers wandelen door decors

De Efteling heeft vanmiddag de attractie Symbolica moeten ontruimen vanwege een technisch mankement. Bezoekers kregen vervolgens bij hoge uitzondering de kans om door de scènes te lopen, met de noodverlichting aan. Verschillende aanwezigen besloten die wandeling te filmen.

Rond 15.10 uur begon de darkride kuren te vertonen. De zogeheten Fantasievaarders kwamen regelmatig stil te staan. Sommige inzittenden konden zien hoe personeelsleden met de gondels meeliepen. Later viel de volledige attractie stil en volgde een evacuatie.

Wat er precies mankeerde, is niet duidelijk. Medewerkers deelden vip-tickets uit om bij een attractie naar keuze de wachtrij over te kunnen slaan. Ruim anderhalf uur later, om 16.45 uur, was het probleem verholpen en kon Symbolica heropend worden.