Efteling onthult eerste ontwerp van nieuw sprookje Prinses op de Erwt: opening voorjaar 2025

Het nieuwe Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt gaat open in het voorjaar van 2025. Dat heeft de Efteling zojuist officieel bekendgemaakt. Vandaag komt ook een eerste ontwerp naar buiten. Het 31e sprookje in het Sprookjesbos wordt ontworpen door Sander de Bruijn.

Op de tekening is een smal bouwwerk zichtbaar met een klokgevel en een grote schoorsteen. De muren zijn voorzien van typisch Eftelings stucwerk. Er hangen bollampen en op het dak staan pironnen. Bezoekers kunnen straks door de ramen naar binnen turen. Daar zullen ze de prinses uit het verhaal zien liggen op haar matrassen.

Het nieuws over de komst van het tafereel lekte eind vorig jaar uit. Looopings kon onlangs ook de locatie onthullen: tussen de Trollenkoning en de put van Vrouw Holle, aan de rand van het Sprookjesbos. Daar zijn al piketpaaltjes gespot. Komend najaar starten de daadwerkelijke werkzaamheden.



Efteling Grand Hotel

De Bruijn, tevens manager van de Efteling-ontwerpafdeling, beschrijft de toevoeging als een "koninklijk prieeltje". Het nieuwe Efteling Grand Hotel ligt pal achter het sprookje. Men koos niet voor niets voor een verhaal over slapen: marketingtechnisch wordt De Prinses op de Erwt gekoppeld aan de opening van het hotel.







"Met dezelfde stijlelementen en vormtaal is die verbinding meteen gelegd en wordt de link met overnachten extra toepasselijk", aldus de ontwerper. "Het imposante hotel vormt een perfecte achtergrond voor het prieeltje, dat eigenlijk een koninklijke dependance van het Efteling Grand Hotel is."



Groots decor

De Bruijn liet zich naar eigen zeggen inspireren door een oude schets van Anton Pieck. "Zijn werkwijze en perfectie zijn nog steeds het uitgangspunt voor nieuwe ontwerpen in de wereld van de Efteling. Om iets kleins op de voorgrond uit te lichten, zette Anton Pieck er vaak een groots decor achter. Dat principe passen we hier ook toe."



De Bruijn is geen nieuwkomer in het Sprookjesbos. Hij was eerder verantwoordelijk voor De Zes Zwanen, geopend in 2019. Daarnaast hield hij een oogje in het zeil bij recente renovatieprojecten, waaronder bij Doornroosje. Op attractiegebied kennen we hem van Raveleijn, Baron 1898, Symbolica, Sirocco en Archipel. Ook het Grand Hotel ontstond op zijn tekentafel.







Efteling-logo

Dankzij de nieuwe tekening zien we het voor het eerst een officieel ontwerp van de achterkant van het hotelgebouw. Wat opvalt is de sierlijke letter E boven een arcadeboog, afkomstig uit het oude Efteling-logo. Die letter komt ook terug op een zuil met een poort naast het sprookje. Mogelijk komt hier een nieuwe Sprookjesbos-ingang, bedoeld voor hotelgasten.



In het sprookje van Hans Christian Andersen wordt de koninklijke identiteit van een jonge vrouw vastgesteld aan de hand van haar fysieke gevoeligheid. Het verhaal gaat over een prins die op zoek is naar een prinses om mee te trouwen. Er meldt zich een meisje, maar de koningin twijfelt of zij wel een échte prinses is.



Slapeloze nacht

Daarom nodigt ze haar uit om te blijven slapen in een hemelbed met twintig matrassen en donzen dekens. Daaronder wordt een erwt verstopt. 's Ochtends klaagt het meisje dat ze een slapeloze nacht heeft gehad door helse pijn, omdat ze op iets hards lag. De koningin concludeert vervolgens dat ze daadwerkelijk met een prinses te maken heeft.











Alleen prinsessen zijn immers zó gevoelig dat ze door al dat beddengoed een erwt kunnen voelen. "Een nieuwe koningsdochter neemt haar intrek in het Sprookjesbos", zegt de Efteling zelf. In een promotievideo zien we een lakei, gespeeld door Hans Eichhorn, 's avonds door het Sprookjesbos wandelen, met in zijn hand een kussen met de erwt. Eenmaal aangekomen bij de toekomstige locatie van het sprookje rolt hij een perkament uit met het ontwerp.



Voorstelling

Tussen 1963 en 2017 werd het sprookje al uitgebeeld in het park. Toen was de erwt onderdeel van het zogeheten Sprookjeskabinet, een vitrine die eerst te vinden was in het Sprookjesmuseum en later in het Efteling Museum. Ook in de inmiddels verdwenen Hans Christian Andersen Suite in het Efteling Hotel lag voorheen een erwt. Verder was er in 1999 en 2000 een voorstelling rond De Prinses op de Erwt in het Openluchttheater.



Het is alweer even geleden dat de Efteling koos voor een bescheiden kijktafereeltje in het Sprookjesbos. Veel van de laatste toevoegingen, zoals Pinokkio in 2016, De Nieuwe Kleren van de Keizer in 2012 en Assepoester in 2009, zijn relatief groots uitgevoerd. De Zes Zwanen werd zelfs gecombineerd met een heuse attractie: een boottocht.