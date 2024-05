Efteling

Hans en Grietje krijgen nieuw onderkomen in de Efteling: eerste muurtjes gemetseld

In de Efteling worden de contouren van het sprookje van Hans en Grietje langzaam maar zeker weer zichtbaar. Vorige maand is het 69 jaar oude sprookjeshuisje van de heks gesloopt, omdat de constructie in zeer slechte staat was. Men gaat het bekende tafereel opnieuw opbouwen met moderne materialen.

Wie over de bouwschutting tuurt, kan zien dat de nieuwe betonvloer gestort is. Daarop worden nu muurtjes neergezet. Bovendien zijn de eerste tuinmuren al gemetseld. Verder komen veel leidingen voor data en elektra uit de grond. De bestaande oven, vernieuwd in 2016, kon blijven staan.

De Efteling communiceert in het Sprookjesbos niet over de afwezigheid van Hans en Grietje. Er hangen geen informatieborden die passerende bezoekers uitleg geven over het ingrijpende onderhoudsproject, dat tussen de 700.000 en 800.000 euro kost. Naar verwachting duren de werkzaamheden nog tot de kerstvakantie.