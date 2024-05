Efteling

Efteling knapt Volk van Laaf op: verschillende huisjes in de steigers

Het onderhoudsproject bij het Volk van Laaf in de Efteling vordert gestaag. Enkele weken geleden begon een gefaseerde renovatie van het Laven-dorpje. Sindsdien is er een hoop gebeurd. Op dit moment staan verschillende huisjes in de steigers voor werkzaamheden, waaronder Lot's Kraamhuys.

Ook bij het Lachhuys, bekend door de traptreden met geluidseffecten, verschenen steigers. Daar is de onderkant van het gebouw verwijderd. Vermoedelijk was er sprake van houtrot. Bij het Glijhuys en enkele wippen werd valdempende ondergrond aangebracht. Het Loerhuys is nog steeds afgesloten met dranghekken, al wordt daar nog niet gewerkt.

Bij het Lurk en Limoenhuys, een voormalig horecapunt, is inmiddels het dakbeschot volledig vervangen. Binnen werd het houten barmeubilair verwijderd. De Efteling heeft nog niet bekendgemaakt of het bouwwerk - dat officieel al sinds 2003 geen functie meer heeft - in de toekomst weer gebruikt gaat worden.



Straatwerk

Een andere opvallende wijziging heeft te maken met het straatwerk. Men vervangt stap voor stap alle klinkers in het Lavenlaar. De oude stenen zijn slecht begaanbaar met rolstoelen en kinderwagens. Er komen moderne gebakken klinkers in verschillende kleurtinten voor in de plaats.



De afgelopen weken kwam het gedeelte bij het Glijhuys, het Leedhuys en het Lariekoekhuys aan de beurt. Een deel van de onderhoudsklussen is al gereed. Zo is de kruidenspiraal bij Lal's Brouwhuys helemaal hersteld en opgeknapt. Ook een Laafse waterpomp, de zogeheten Lebberpomp, werd opgefrist.