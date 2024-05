Walibi Holland

Luisteren: nieuwe muziek bij achtbaan Speed of Sound in Walibi Holland

Walibi-achtbaan Speed of Sound is voorzien van nieuwe muziek. Sinds kort horen bezoekers een ander dancenummer tijdens de rit in de boomerang coaster: een track met de titel Burn It To The Ground. De instrumentale soundtrack is niet speciaal voor Walibi Holland gemaakt.

Het pretpark haalde het nummer uit een openbare bibliotheek met stockmuziek. Het gaat om een productie van de artiesten Sasha DRK en Get It Done, gecomponeerd door Dennis Ramone Gonzalez. Burn It To The Ground verscheen in januari dit jaar op een album met de naam I Don't Lose. Walibi koos voor de versie zonder vocalen, die hier te beluisteren is.

De aanpassing hangt samen met de make-over van het omliggende themagebied Play Ground, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Op deze manier sluit de muziek van Speed of Sound beter aan bij de vernieuwde zone." Play Ground staat in het teken van kinderspeelgoed.



Variabel

De voorlichter geeft aan dat het project nog niet helemaal af is. Zo komt er nog een aparte track voor in het station en wordt de timing nog gefinetuned. "Dat is lastig, want de ritduur is altijd een beetje variabel door het weer en de hoeveelheid passagiers."



Toen Speed of Sound in 2011 muziek aan boord kreeg, klonk in eerste instantie het vrolijke lied Hello World. Sinds 2015 werd de track Thrill Ride van dj Randy van Velde afgespeeld. Dat nummer was negen jaar lang te beluisteren.



Afdaling van een vogel

Overigens leggen de makers van de nieuwe muziek zelf geen link met speelgoed. In de beschrijving van Burn It To The Ground valt te lezen dat het nummer eigenlijk gaat over een vogel. "Deze dancetrack, met meedogenloze beats, vertelt het verhaal van de afdaling van een zwevende vogel, een hart dat in vuur en vlam staat van verlangen en de onstuitbare kracht om alles te verbranden."