Nieuws

Nieuwe coalitie wil hoger btw-tarief, maar pretparken, dierentuinen en kermissen ontspringen de dans

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB lijkt de pretparkwereld een warm hart toe te dragen. In de plannen van de vier partijen staat dat het btw-tarief op culturele activiteiten per 2026 stijgt van 9 naar 21 procent. Toch is gekozen voor een opvallende uitzondering: de btw-verhoging zal niet gelden voor tickets voor attractieparken, dierentuinen, kermissen en bioscopen.

PVV, VVD, NSC en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord opgesteld, waarvan het afschaffen van het lage btw-tarief op culturele goederen en diensten één van de maatregelen is. De ingreep levert de overheid naar verwachting 953 miljoen euro per jaar op.

Waarom bioscopen en dagrecreatie een uitzonderingspositie krijgen, hebben de betrokken politici nog niet bekendgemaakt. Wel is algemeen bekend dat PVV-leider Geert Wilders een groot liefhebber is van de Efteling. Droomvlucht is zijn favoriete attractie. Tijdens de coronacrisis pleitte Wilders meermaals voor een vervroegde heropening van de Efteling.



Frikandellen

Als culturele instellingen ervoor kiezen om de btw-verhoging volledig door te berekenen aan het publiek, worden toegangskaartjes 11 procent duurder. Vanuit de cultuursector klinkt daarom veel kritiek. "Het aankomende kabinet ziet u het liefst frikandellen eten in de rij bij de Efteling, waar de achtbanen vanaf nu zullen rijden op rode diesel", sneert Volkskrant-columnist Sander Schimmelpenninck.



Attractie- en dierenparken zullen een andere beoogde maatregel wél in hun portemonnee voelen: de verhoging van btw voor overnachtingen van 9 naar 21 procent. Dat geldt voor hotels en vakantieparken. Campings worden ontzien.