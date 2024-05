Zobori Élménypark

Pretpark met grootste achtbaan van Hongarije is dicht

Een attractiepark in Hongarije heeft de poorten voorgoed gesloten voor het grote publiek. Zobori Élménypark maakte onlangs via social media bekend dat bezoekers dit seizoen niet meer welkom zijn. Enkele jaren geleden, in 2019, opende het park nog de grootste achtbaan van het land.

Dat was Balatoni Hullámvasút, een 11 meter hoge en 281 meter lange familieachtbaan van de Duitse fabrikant Zierer. Het bouwproject van 1,3 miljard Hongaarse forint - zo'n 3,3 miljoen euro - werd grotendeels betaald met gemeenschapsgeld.

Volgens Hongaarse media is het terrein overgenomen door de stichting Erzsébet, een goed doel dat zich inzet voor ernstig zieke kinderen en hun familieleden. Het is de bedoeling dat zij over een tijdje gratis gebruik kunnen maken van de locatie. Zobori Élménypark, gelegen in de buurt van het bekende Balatonmeer, is dan geen toeristische trekpleister meer.



Verwijderd

Inmiddels is de Facebook-pagina van het park verwijderd. Wie naar de officiële website surft, komt terecht op de site van een ander avonturenpark. Naar verluidt verwelkomde het pretpark vorig jaar nog 40.000 bezoekers.