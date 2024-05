Familiepark Mondo Verde

Vlogger ergert zich dood aan Limburgs tijgerverblijf: 'Ik word hier echt een beetje pissig van'

Het Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde krijgt felle kritiek in een YouTube-video. Pretparkvlogger Niels Kooyman was met stomheid geslagen bij het zien van enkele dierenverblijven in het familiepark in Landgraaf. Met name het tijgerverblijf liet een slechte indruk achter. "Ik vind echt dat je dit niet kan maken en ik vind echt dat je dit anders moet doen", klaagt de videomaker.

"Heel veel dierenverblijven zijn gewoon ontzettend verouderd, lelijk, vies", vertelt Kooyman. "Daar moet nodig in geïnvesteerd worden." Het lijkt erop alsof Mondo Verde de laatste tijd alleen geld steekt in de toevoeging van schreeuwerige kermisattracties, concludeert de youtuber. De dieren trekken aan het kortste eind.

Het tijgerverblijf vormde voor Kooyman het dieptepunt van zijn bezoek. De tijgers worden omringd door verschillende attracties, waaronder een spinning coaster en een drop tower. "Die staan nagenoeg ín het tijgerverblijf. Ja sorry, ik vind dat anno 2024 echt niet meer kunnen."



Botsautobaan

Tot overmaat van ramp grenst het binnenverblijf van de tijgers aan een botsautobaan, die zorgt voor "onwijs veel lawaai". "Met ramen die ook openstaan." Het gevolg? "Ze zitten de hele dag in de herrie van die botsauto's en ze zitten de hele dag in dat geflikker van dat licht."



De tijgers worden voortdurend geconfronteerd met "herrie, gegil, gedoe, rondrennende kinderen". "Dat kun je toch niet maken?" Het onderkomen is sowieso niet om over naar huis te schrijven, vindt Kooyman. "Dat verblijf is superklein, superkaal, die beesten hebben amper vermaak. Sorry, ik word hier toch als dierenliefhebber echt een beetje pissig van. En dat geldt ook wel een beetje voor bijna alle dierenverblijven."



Oekraïense gastarbeiders

Uiteindelijk stopt Kooyman met zijn betoog omdat hij merkt dat hij "een beetje nijdig" wordt. De vlogger was wel redelijk tevreden over het horeca-aanbod. Verder geeft hij aan dat communiceren met het personeel lastig was, omdat de vele Oekraïense gastarbeiders in Mondo Verde geen Nederlands en nauwelijks Engels spreken.