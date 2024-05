Kermis

Jongen (14) valt 5 meter uit attractie op Franse kermis

Op een Franse kermis is een 14-jarige jongen gewond geraakt toen hij uit een attractie viel. Hij maakte een ritje in de thrillride Move It Avengers, bestaand uit een draaiende platform met een roterende arm. Daaraan hangen zes gondels, die meermaals over de kop gaan.

Het slachtoffer maakte een val van zo'n 5 meter. Daarbij brak hij zijn elleboog en liep hij wervelletsel op. De tiener is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op dat moment was hij bij bewustzijn. Zijn moeder heeft aangifte gedaan. Move It Avengers is vergrendeld door de autoriteiten.

Burgemeester Jeannick Atchapa laat aan lokale media weten dat de attractie voldeed aan de wettelijke eisen. Hij weet nog niet of het voorval veroorzaakt werd door een technisch mankement of een menselijke fout. Atchapa spreekt over een "onaanvaardbaar ongeval".



Eiland

Het incident vond plaats tijdens een landbouwfestival in Bras-Panon, een gemeente op het Franse overzeese eiland Réunion. Het departement, onderdeel van de Europese Unie, ligt ten oosten van Madagaskar.