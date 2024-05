Gröna Lunds Tivoli

Let op: Zweeds attractiepark hanteert dit jaar een tassenverbod

Een attractiepark in de Zweedse hoofdstad Stockholm hanteert de komende maanden regelmatig een tassenverbod. Bezoekers van Gröna Lund mogen geen eigen tas mee naar binnen nemen op dagen dat er concerten plaatsvinden in het pretpark. Dat heeft alles te maken met terroristische dreiging.

Uit angst voor aanslagen heeft de Zweedse politie veiligheidsmaatregelen genomen voor massa-evenementen. In Gröna Lund staan van mei tot en met september meermaals per maand bekende artiesten op het podium, onder de noemer Grönan Live.

Voorbeelden zijn Europe, Nelly Furtado, Loreen, Alice Cooper, Keane, The Offspring, Dropkick Murphys en Sam Smith. Wie op een concertdag naar het park gaat, zal tassen thuis moeten laten. Gröna Lund raadt bezoekers aan om spullen te bewaren in jas- of broekzakken.



Uitzonderingen

Verder is het mogelijk om ter plekke een sporttasje te kopen om persoonlijke bezittingen in te stoppen. Er gelden uitzonderingen voor luiertassen en tassen die nodig zijn voor medische doeleinden. Medewerkers voeren controles uit bij de ingang. Buiten het park wordt een bagageopslag gerealiseerd.