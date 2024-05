TusenFryd

Massale vechtpartij met tientallen jongeren in Noors pretpark

In het Noorse pretpark TussenFryd is een groot gevecht uitgebroken. Naar schatting veertig jongeren gingen eerder deze maand met elkaar op de vuist. Daarbij werd ook een mes gebruikt. Ooggetuigen melden dat de ruzie plaatsvond in de buurt van de attracties SpinSpider en SpaceShot.

De aanleiding is niet duidelijk. Tijdens het incident waren zo'n zesduizend bezoekers aanwezig in het park. Vanwege het massale gevecht kwamen zowel politiewagens als ambulances ter plaatse. Bovendien werd een politiehelikopter ingeschakeld. Het ging naar schatting om personen tussen 14 en 18 jaar.

Twee gewonden hebben zich ter plekke laten behandelen door medisch personeel. Zij hadden last van een bloedneus en een snee in het hoofd. Volgens de directie van TusenFryd was de situatie snel onder controle dankzij ingrijpen van de politie. Het zou daarom niet nodig zijn geweest om het park te sluiten.