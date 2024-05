Futuroscope

Frans attractiepark Futuroscope telt af naar opening van 'revolutionair waterpark'

In Frankrijk gaat binnen twee maanden een gloednieuw waterpark open: Aquascope, onderdeel van het futuristische pretpark Futuroscope. Vanaf half juli kunnen bezoekers een complex van 6000 vierkante meter ontdekken. Het park belooft "een unieke combinatie van waterplezier en digitale technologie".

Aquascope bestaat uit drie themawerelden: Sensations, Immersion en een kindergedeelte. Sensations telt acht glijbanen, waaronder de valluikglijbaan Rocket en een spiraalvormige baan die rond het gebouw cirkelt.

Naast waterglijbanen en een lazy river wordt gezorgd voor een waterbioscoop, een ervaring met onderwaterzicht en futuristische videoprojecties. Kinderen kunnen zich uitleven in een waterdoolhof.



Canadees

De bouw van het "revolutionaire waterpark" kost bijna 60 miljoen euro. Nooit eerder investeerde Futuroscope, onderdeel van parkengroep Compagnie des Alpes, zo veel in één project. Voor de speciale effecten schakelde men het Canadese bedrijf Moment Factory in, gespecialiseerd in multimedia-entertainment.



Er werden 45 badmeesters aangenomen om toezicht te houden. Aquascope heeft een capaciteit van 1700 personen. Vooraf reserveren wordt verplicht om toegang te krijgen.