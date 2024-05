Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris laat achtbaan Hyperspace Mountain aan lot over

Eén van de populairste attracties van Disneyland Paris kampt met achterstallig onderhoud. Het exterieur van achtbaan Hyperspace Mountain kan wel een opknapbeurt gebruiken, blijkt uit foto's van fansite ED92. Wie inzoomt op de futuristische koepel, ontdekt afbladderende verf, scheuren en andere beschadigingen.

Tot overmaat van ramp is op veel plekken de verlichting kapot. Hyperspace Mountain opende in 1995 als Space Mountain. Sinds 2017 heeft de attractie een Star Wars-thema. De afgelopen jaren was de overdekte rollercoaster regelmatig enkele weken gesloten voor onderhoud, maar daarbij bleef de buitenkant ongemoeid.

Ook de afgelopen weken was Hyperspace Mountain dicht in verband met geplande werkzaamheden. Aan de koepel veranderde echter niets. Wel wordt aan de achterkant van het gebouw momenteel gewerkt aan een nieuwe technische ruimte.



Originele staat

Disney heeft nog niet bekendgemaakt wanneer er iets gedaan zal worden aan het uiterlijk van de 29 jaar oude coaster. Veel fans hopen ondertussen vurig dat het Star Wars-thema snel verdwijnt, zodat de attractie in de originele staat teruggebracht kan worden.



Oorspronkelijk draaide het achtergrondverhaal om de sciencefictionroman De la Terre à la Lune van de Franse auteur Jules Verne, met een iconische soundtrack van componist Steve Bramson. Tussen 2005 en 2017 klonk er muziek van Michael Giacchino. De attractie heette toen Space Mountain: Mission 2.