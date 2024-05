Efteling

Foto's: schattige bijen bevolken vernieuwde snoepwinkel Efteling

De nostalgische snoepwinkel van de Efteling wordt voortaan bevolkt door bijen. Het onderhoudsproject bij De Soete Inval, gelegen tegenover het Carrouselpaleis, is eindelijk afgerond. Vanaf dit weekend kunnen bezoekers het winkeltje weer betreden. In het vernieuwde interieur zijn enkele schattige details toegevoegd, waaronder de nieuwe bewoners.

Onder leiding van Efteling-ontwerper Bas van Rijsbergen onderging het gebouw sinds januari een make-over. Eigenlijk had de opknapbeurt half februari afgerond moeten zijn. Vanwege problemen met de constructie namen de werkzaamheden veel langer in beslag.

Er moest zelfs een bouwvergunning aangevraagd worden omdat er grotere aanpassingen nodig waren dan gedacht. Uiteindelijk duurde de klus meer dan vier maanden. Van Rijsbergen greep terug op een historisch element: een man die met zijn hoofd vastzit in een bijenkorf, gebaseerd op een oude tekening van Anton Pieck.



't Korfje

De afgelopen jaren was dat beeld te zien bij horecapunt 't Korfje bij speeltuin Kleuterhof. Die locatie is onlangs hernoemd naar 't Speelkwartier, zodat de bijenkorf onderdeel kon worden van De Soete Inval. Bijenkorfjes en honingbijen komen ook terug in het decor. De insecten blijken verzot te zijn op de zoetigheden in het winkeltje.



Een etalage aan de achterkant van het bouwwerk, aan de kant van het Anton Pieckplein, is eveneens een paradijs voor de bijtjes. We zien onder meer een bij met een spekje op de rug en een bij die van een dropje smult. Een andere bij geeft een snoepje in de vorm van een hartje aan een soortgenoot.



Themamuziek

Efteling-componist René Merkelbach componeerde voor De Soete Inval speciale themamuziek. Naast snoep bestaat het assortiment uit frisdranken, verpakte ijsjes, chips en nootjes. Het afrekenen van producten kan nu bij een zelfscankassa. Tijdens het openingsweekend ontvangen klanten buttons met de tekst "Ik was erbij" bij een besteding vanaf 2,50 euro.