Walygator Grand Est

Houten achtbaan in Frans pretpark gesloten wegens wateroverlast

De houten achtbaan in het Noord-Franse pretpark Walygator Grand Est blijft voorlopig dicht. De omgeving van de attractie Anaconda staat onder water door hevige regenval. Op social media verschenen foto's van de situatie. Bezoekers kunnen tot nader order geen ritje maken.

Zware buien hebben deze week gezorgd voor wateroverlast in delen van Frankrijk. Ook Walygator werd getroffen door het noodweer. "We kunnen de optimale veiligheid op verschillende plekken bij de attractie niet meer garanderen, waaronder de in- en uitgang", laat het park weten.

"Onze teams houden de ontwikkelingen in het park nauwlettend in de gaten en stellen alles in het werk om u in de beste omstandigheden te verwelkomen." Anaconda werd eind jaren tachtig gebouwd door de inmiddels verdwenen fabrikant Morgan. De coaster is 36 meter hoog en 1200 meter lang.