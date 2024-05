Plopsa Group

Plopsa Group aast nog steeds op nieuw pretpark in Nederland: 'Er zijn hoogstwaarschijnlijk mogelijkheden'

De Plopsa Group is nog steeds op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden in Nederland. In het verleden werd al meermaals een poging gedaan om in ons land een tweede Plopsa-vestiging te ontwikkelen. Carl Lenaerts, sinds oktober vorig jaar algemeen directeur van Plopsa, onderschrijft die ambitie. Toch werd Drievliet in Den Haag onlangs niet overgenomen door Plopsa, maar door een andere partij.

Waarom werd Drievliet geen Plopsa-park? "Als wij kijken naar mogelijke uitbreidingen, zeker in de landen waar we actief zijn, zijn er heel wat factoren die bij ons op de checklist staan voordat we zeggen: oké, dit is nu het perfecte park", reageert Lenaerts in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast, die morgen verschijnt.

"Drievliet is verkocht. Wij hebben naar het dossier gekeken, maar er waren bij ons te weinig vinkjes in de verschillende onderdelen." De Plopsa-baas geeft aan respect te hebben voor de familie die Drievliet de afgelopen decennia heeft opgebouwd. Toch was er volgens hem geen match tussen het DNA van het Haagse attractiepark en wat Plopsa wil uitstralen.



Avonturenpark Hellendoorn

"Waardoor je dan op het niveau van investeringen en langetermijnvisie toch misschien een beetje te veel grijze zones zou hebben. Dat gaf ons niet voldoende comfort om op dat dossier echt verder te gaan." Voorlopig blijft het in Nederland dus bij Plopsa Indoor Coevorden, geopend in 2010. Drievliet is nu eigendom van de Looping-groep, die ook Avonturenpark Hellendoorn runt.



Voormalig Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof was eerder in gesprek over de bouw van een nieuw Plopsaqua-zwemparadijs met overdekt pretpark in Den Haag. Dat project ging uiteindelijk niet door. Lenaerts zegt geen voorkeur te hebben voor nieuwbouw of de overname van een bestaande locatie. "Het kan beide."



Derde generatie

De Nederlandse leisuremarkt wordt volgens de directeur gekenmerkt door parken waar een derde generatie aan het roer staat. Dat is vaak een moment om het stokje over te dragen, merkt Lenaerts. "Er zijn hoogstwaarschijnlijk mogelijkheden op dat vlak." Plopsa komt op zo'n moment graag in beeld. "Gaan er nog opportuniteiten komen? Waarschijnlijk wel. Gaan die bij ons komen? Hopelijk. Gaan we ze allemaal overnemen? Waarschijnlijk niet."



Tegelijkertijd is men niet vies van ideeën voor een volledig nieuw Plopsa-park in Nederland. "Als je in Nederland rondkijkt zijn er grote stukken grond die te ontwikkelen zijn. En als men in Nederland één ding goed kan, dan is het wel stedelijke ontwikkeling. Dus ook dat volgen we op."