Disneyland Paris

Vakbond klaagt over vuurwerkeffecten in nieuwe show Disneyland Paris: 'Al twee medewerkers bedwelmd'

Een Franse vakbond is niet blij met bepaalde speciale effecten in een nieuwe show van Disneyland Paris. In het Walt Disney Studios Park vinden momenteel voorvertoningen plaats van de openluchtvoorstelling Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland. Er wordt onder andere gebruikgemaakt van vuurwerkeffecten, die veel rook veroorzaken.

Volgens vakvereniging UNSA zorgt dat voor problemen bij het aanwezige personeel. "De arenashow is indrukwekkend!", staat in een cynisch bericht op Facebook, Instagram en X. "Zo indrukwekkend zelfs dat medewerkers er sprakeloos van worden. Niet dankzij de prestaties van de artiesten, maar vanwege de pyrotechnische effecten die het gebied rond de show binnendringen."

De vakbond beweert dat zeker al twee werknemers "bedwelmd raakten door de rookontwikkeling en andere gevolgen van de nieuwe show". "UNSA heeft het management onmiddellijk gewaarschuwd. We hopen op een zeer snelle aanpassing."



Stakingen

Vakbonden hebben een stevige vinger in de pap bij Disneyland Paris. Vorig jaar vonden nog regelmatig stakingen plaats in de Disney-parken. Entertainmentacts gingen toen regelmatig niet door vanwege ontevredenheid van de bonden over salarissen. Ook waren er meermaals demonstraties en protestmarsen.



Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland is de opvolger van Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular. De publiekspremière is op zaterdag 25 mei. Morgen, op zaterdag 18 mei, mogen medewerkers en abonnementhouders de productie alvast bekijken.