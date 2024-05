Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park verwijdert homofobe reacties onder Instagram-foto van homokoppel

Een foto van twee zoenenden mannen zorgt voor boze en homofobe reacties op het Instagram-account van Europa-Park. Het Duitse attractiepark publiceerde vanavond een afbeelding van de nieuwe achtbaan Voltron Nevera. Daarvoor staan twee mannelijke bezoekers die elkaar een kus geven. Het leverde honderden woeste commentaren op.

"Er is geen betere bestemming voor een date!", luidt het bijschrift. "Hoe zou jij een dag in Europa-Park doorbrengen met je geliefde?" Een hoop mensen walgen van het beeld, blijkt uit tientallen reacties met emoji's van kotsende hoofden en drollen. Minstens zo veel Instagram-gebruikers beloven dat ze de Europa-Park-pagina zullen ontvolgen.

"Gadverdamme, gay", is een exemplarische reactie. "Geblokkeerd", schrijft een Spanjaard. "Afschuwelijk", laten meerdere personen weten. "Jullie moeten je schamen voor zoiets walgelijks, moge God jullie straffen", meldt een ander. Enkele volgers geven aan Europa-Park in de toekomst te zullen boycotten vanwege de lgbt-vriendelijke uiting.



Homohuwelijk

"Toch maar liever naar Phantasialand", zegt één van hen. "Dit is waarom de Efteling beter is", valt er ook te lezen. Verschillende gebruikers spreken daarnaast hun steun uit voor de rechtse politieke partij AfD, die erom bekendstaat een tegenstander te zijn van lgbt-rechten en het homohuwelijk. "Waarom niet gewoon een man en een vrouw?"



Europa-Park heeft ervoor gekozen om de meeste homofobe berichten te verwijderen en steunbetuigingen te laten staan. Wie nu door de reacties bij de controversiële foto scrolt, komt daarom bijna alleen maar positief commentaar tegen. Ook staan er nog een hoop berichten van personen die zich verbazen over de felle kritiek die de foto anno 2024 kennelijk nog oproept.



Tolerantie

"Bij Europa-Park staan we voor tolerantie, diversiteit en liefde", vult men aan. "We vragen je om de richtlijnen van onze gemeenschap en dit platform te respecteren. Laten we elkaar respecteren en steunen."