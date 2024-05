Fries attractiepark Duinen Zathe organiseert voor het eerst Halloween

Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

In het Friese familiepretpark Duinen Zathe wordt komend najaar voor het eerst Halloween gevierd. De trekpleister in Appelscha heeft dertien dagen in oktober en november omgedoopt tot Halloween Griezeldagen, bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar. Men zorgt voor griezelige decoraties en activiteiten.

Kinderen mogen verkleed komen. "Daarnaast zullen er ook meerdere vriendelijke griezels door het park dwalen, klaar om met bezoekers op de foto te gaan", meldt Duinen Zathe. Over de rest van het programma komt later dit jaar meer informatie naar buiten.

De Halloween Griezeldagen vinden plaats op alle zaterdagen en zondagen in de periode van zaterdag 5 oktober en zondag 3 november, plus maandag 28 en woensdag 30 oktober en vrijdag 1 november. Het park hanteert dan het gebruikelijke all-inclusive-concept: eten en drinken is inbegrepen bij de entreeprijs.