Efteling

Efteling wil wachttijden aanpakken: in 2030 maximaal twintig minuten wachten

De Efteling gaat de komende jaren proberen om de wachtrijen in het park fors te verkorten. Vandaag de dag staan bezoekers op drukke dagen regelmatig drie kwartier tot een uur te wachten voor populaire attracties. In 2030 moet de wachttijd overal maximaal twintig minuten bedragen.

Dat ambitieuze doel komt voorbij in het meest recente jaarverslag van de Efteling, dat deze maand verscheen. Het document somt op hoe technologie gebruikt wordt om de beleving te verbeteren. Eén van de pijlers is wachten. De Efteling noemt het een "dissatisfier": "de grootste bron van ontevredenheid voor onze gasten".

Daar moet verandering in komen, zegt datamanager Jonas Rietbergen. "In 2030 zullen wachtrijen voor attracties of shows alleen nog bestaan voor spanningsopbouw, met een maximale wachttijd van twintig minuten", belooft hij. "Zelfs buiten de attracties, zoals in horecagelegenheden, zal wachten in 2030 geen dominante rol meer spelen."



Virtuele wachtrijen

Om dit te bereiken, blijft de Efteling experimenteren met "nieuwe wachtmethodes". Zo zijn er regelmatig pilots met virtuele wachtrijen. "Waardoor fysiek in de rij staan tot het verleden behoort. Hiermee zullen we ook in de toekomst blijven experimenteren."



Tot nu toe zijn de pilots geen groot succes. De afgelopen jaren werd tijdelijk gewerkt met virtuele wachtrijen bij de Python, Symbolica, de Monorail bij het Volk van Laaf, De Oude Tufferbaan en - vorig jaar nog - Carnaval Festival. Het experiment bij de Monorail verliep vrij aardig, de rest van het projecten zorgde vooral voor negatieve reacties van het publiek.



Soepel en stressloos

Toch houdt het Efteling-managent er vertrouwen in. "Door slimme toepassing van technologie en data kunnen we de Efteling beter besturen en bieden we de gast een soepel en stressloos bezoek", aldus Rietbergen.