Vogelpark Avifauna

Vogelpark Avifauna opent gierenvolière van 2000 vierkante meter: 'Belangrijke mijlpaal'

Vogelpark Avifauna viert het 75-jarig bestaan met een flinke investering. Het dierenpark in Alphen aan den Rijn opende deze week een grote volière voor gieren. De zogenoemde gierenvallei kreeg de naam Umvikeli, wat beschermer betekent in het Zoeloes. Men spreekt over "een belangrijke mijlpaal" voor het park.

De volière, die een oppervlakte heeft van 2000 vierkante meter, biedt onderdak aan 22 door Avifauna opgevangen Rüppells gieren. Ze zijn onderschept toen ze illegaal werden verhandeld. De ernstig bedreigde diersoort speelt een belangrijke rol in het ecosysteem door karkassen op te ruimen. Dat helpt om ziektes te voorkomen.

In Avifauna leven de gieren samen met witkopgieren, kapgieren en aasgieren. Ook Afrikaanse vogels als hoppen, secretarisvogels en driekleurglansspreeuwen worden in het gebied gehuisvest. Midden in het verblijf bevindt zich een uitkijkpunt in Afrikaanse stijl.



Grootoorvossen

De bouw van het project liep vertraging op door financiële uitdagingen. Naar verwachting worden in de toekomst nog grootoorvossen toegevoegd. Vorig jaar opende naast de volière al een onderkomen voor stokstaartjes.



Zaterdag wordt uitgebreid stilgestaan bij het jubileum. Dan vinden verschillende extra activiteiten plaats, waaronder knutselen en schminken. Er zijn ook meet-and-greets met Fien & Teun, de mascottes van Avonturenboerderij Molenwaard. Verder geeft Gerard Vos, alias Geer van Natuurbeheer, enkele presentaties.