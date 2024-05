Efteling

Dit worden de nieuwe figuren bij Doornroosje in de Efteling: slapende wachter en uil

De onderhoudsbeurt bij Doornroosje in de Efteling is nog niet helemaal afgerond. Binnenkort wordt het sprookje voorzien van twee nieuwe personages. Wie straks langs het beroemde kasteel in het Sprookjesbos wandelt, komt een wachter tegen die - net als de overige bewoners - in slaap is gevallen.

Dat is te zien op een tekening van Efteling-ontwerper Sander de Bruijn. De wachter zit op een rots. In zijn handen draagt hij een lantaarn en een hoorn. Naast hem staat een vaandel. De man is niet alleen: hij krijgt gezelschap van een uil die met zijn poten een sleutel vasthoudt.

Het is de bedoeling dat de figuren tegen de zomer arriveren. Efteling-fans konden in februari al een glimp van de toevoeging opvangen, toen medewerkers per ongeluk panelen met ontwerpen van de wachter en de uil lieten rondslingeren op de bouwplaats. Doornroosje keerde eind maart terug in het Sprookjesbos na een renovatie van ruim een half jaar.