Familiepark Mondo Verde

Nieuwe attracties in Limburgs pretpark: vrijevaltoren en carrousel van twee verdiepingen

Het Limburgse pret- en dierenpark Mondo Verde heeft twee nieuwe attracties geopend. Bij de vorig jaar geopende spinning coaster Havana Spinning Adventure is onlangs een vrijevaltoren neergezet. De toevoeging heet Havana's Tornado

Het gaat om een attractie van het type drop'n twist. De lichtblauwe toren werd - net als de achtbaan ernaast - gebouwd door het Italiaanse bedrijf SBF Rides. Er geldt een minimumlente van 90 centimeter. Kinderen met een lengte tot 105 centimeter moeten begeleid worden door een volwassene.

"Het piratenschip is in een woeste storm beland", meldt Mondo Verde op social media. "Overleef jij deze zware tornado? De woeste blauwe zee duwt het piratenschip omhoog en omlaag. Het schip draait ook nog eens de rondte in..." Men spreekt over "een avontuurlijke rit boordevol adrenaline".



Safari Carousel

Eerder dit seizoen presenteerde het park al een andere nieuwe attractie: de Safari Carousel, een dierenmolen van twee verdiepingen. Daarin kunnen bezoekers niets alleen plaatsnemen op paarden, maar bijvoorbeeld ook op een giraf, kameel, leeuw of struisvogel.