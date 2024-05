Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Foto's: nieuw uiterlijk voor attractie in Slagharen

Een familieattractie in Attractiepark Slagharen heeft een nieuw uiterlijk gekregen. De afgelopen weken werd het draaiende schommelschip Fogg's Trouble opgeknapt. Daarbij zijn alle onderdelen opgefrist, waaronder de grote golf die het schommelmechanisme verbergt.

Tijdens de werkzaamheden kwam er een grote witte tent boven de constructie te staan, zodat schilders ook bij slecht weer hun werk konden doen. In plaats van lichtblauw met geel oogt de 24 zitplaatsen telelende boot nu donkerbruin, met rood-witte reddingsboeien. Hekken die eerder turquoise waren, zijn nu zwart.

Technisch gezien voldeed Fogg's Trouble nog aan alle eisen, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "De aanpassingen zijn puur visueel, zodat de attractie meer in stijl is met Expedition Nautilus." Dat is de interactieve waterattractie ernaast, die in 2022 werd vernieuwd. "De boot heeft een houtlook gekregen."



Jules Verne

Fogg's Trouble werd gebouwd door de Italiaanse fabrikant Zamperla. Bij de opening in 2013 was de schommelboot onderdeel van themagebied Jules Verne Adventureland. In de loop der jaren is het Jules Verne-thema daar langzaam maar zeker verdwenen. Slagharen kleedt attracties tegenwoordig louter aan in westernstijl.