Disneyland Paris

Video: bekijk de nieuwe show Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland in Disneyland Paris

In Disneyland Paris gaat deze maand een nieuwe theatervoorstelling in première met de personages uit Alice in Wonderland. In de showarena van het Walt Disney Studios Park wordt Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland opgevoerd, waarin Alice en de Hartenkoningin een muzikale strijd met elkaar aangaan. Looopings kan alvast de volledige show laten zien.

Voor de productie kregen de figuren een nieuw uiterlijk, met een moderne twist. Het oude decor van een stuntshow met motoren en auto's werd de afgelopen maanden omgebouwd tot een kleurrijk Wonderland, met zeecontainers, bloemen, speelkaarten en schansen. Het podium is vormgegeven als het bekende konijnenhol uit het verhaal.

Naast Alice en de Hartenkoningin spelen ook de Mad Hatter, de March Hare, de White Rabbit en de Caterpillar mee. De Cheshire Cat verschijnt op schermen. Verder zijn er dansers, muzikanten, trampolinespringers en crossfietsers op BMX'en. Het einde van de openluchtvoorstelling wordt bepaald door het publiek: zij kunnen met applaus kiezen wie van de hoofdrolspelers de muziekbattle wint.



Theater of the Stars

Back to Wonderland is voorlopig dagelijks te zien van zaterdag 25 mei tot en met zondag 29 september in het Theater of the Stars, zoals de arena nu heet. De ingang bevindt zich achter The Twilight Zone Tower of Terror. Het aantal plekken is beperkt. De Franse titel van de show luidt Alice et la Reine de Cœur : Retour au Pays des Merveilles.