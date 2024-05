Kermis

Boetes en gevangenisstraffen na ongeluk op kermis in Londen

Drie mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen en boetes na een pijnlijk ongeluk op een Londense kermis. In april 2018 vloog een toen 45-jarige moeder uit de kermisattractie Xcelerator. Ze lag vier maanden in het ziekenhuis met zeer ernstige verwondingen.

Er volgde een langslepende rechtszaak. Afgelopen week kregen de drie verdachten eindelijk hun straffen te horen. Eén van hen is de inspecteur die namens de firma DMG Technical verantwoordelijk was voor het controleren van de veiligheid van de attractie. Hij zag verschillende mankementen over het hoofd.

De man is veroordeeld tot 44 weken gevangenisstraf, een schorsing van achttien maanden en het betalen van een schadevergoeding van 24.000 pond, bijna 28.000 euro. DMG Technical moet bovendien een schadevergoeding van 30.000 pond (circa 35.000 euro) en een boete van 51.000 pond (zo'n 60.000 euro) betalen.



Attractiebouwer

De tweede veroordeelde is de baas van attractiebouwer PWS Rides. Hij kreeg 32 weken gevangenisstraf en een taakstraf van 150 uur. Daarnaast moet hij 11.444 pond (ongeveer 13.500 euro) ophoesten. De toenmalige eigenaar van de attractie gaat achttien weken achter tralies. Verder betaalt hij een schadevergoeding van 4800 pond (ruim 5500 euro).



Het incident vond destijds plaats bij het evenement Funderpark XXL in de wijk Yiewsley. Tijdens de rechtszaak werden ook beelden getoond van het ongeval, gefilmd door een beveiligingscamera gericht op een andere attractie. In de hoek is te zien hoe het slachtoffer uit de Xcelerator vliegt.