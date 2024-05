Efteling

Efteling-bezoekers kunnen opnames Te Land, Ter Zee En In De Lucht bijwonen

Bezoekers van de Efteling kunnen de comeback van het iconische tv-programma Te Land, Ter Zee En In De Lucht deze maand met eigen ogen volgen. In de week van maandag 27 mei is het attractiepark vier keer het toneel van opnames voor de bekende tv-show. Wie op de draaidagen in de Efteling is, mag plaatsnemen op een tribune.

Er wordt gezorgd voor twee aparte tribunes bij de Aquanura-vijver: één voor vrienden en familieleden van de deelnemers en één voor alle andere bezoekers. Per deelnemend team is er plek voor vijf gasten. Zij hoeven geen Efteling-ticket te kopen, maar ze mogen het pretpark verder niet in.

Reguliere bezoekers kunnen tijdens hun dagje uit besluiten om een kijkje te nemen. "Breng je op één van deze dagen een bezoek aan de Efteling met een ticket of abonnement? Dan kun je op een tribune plaatsnemen", zo laat de Efteling weten. "Je kunt je dus niet aanmelden als publiek."



Fonteinenspektakel

Te Land, Ter Zee En In De Lucht wordt opgenomen op maandag 27 mei, dinsdag 28 mei, donderdag 30 mei en zondag 2 juni. De exacte tijden zijn nog niet bekend. Wel belooft de Efteling dat fonteinenspektakel Aquanura ondanks de opnames gewoon doorgaat.



Het programma, gepresenteerd door Ruben Nicolai en Gerard Joling, draait om zelfgemaakte voertuigen die van een schans naar beneden rijden of glijden. Vanwege de komst van die schans wordt de Vonderplas tussen Fata Morgana en het Huis van de Vijf Zintuigen momenteel rigoureus verbouwd.