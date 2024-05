Efteling

Efteling plaatst megabatterijen op parkeerplaats om problemen met stroomnet op te lossen

In de Efteling zijn deze week de twee megabatterijen gearriveerd die het stroomnetwerk moeten ontlasten. Omdat het Brabantse stroomnet vol is, zou er in de toekomst niet genoeg elektriciteit beschikbaar zijn om te verduurzamen en om nieuwe attracties in gebruik te nemen. De energieopslag vormt de oplossing.

Het 3 miljoen euro kostende project werd begin dit jaar aangekondigd. Nu zijn de batterijen aangekomen in de Efteling. Ze zitten in zeecontainers, die met behulp van een enorme hijskraan op parkeerterrein P2 zijn geplaatst. Het ontwerp, met veel groen en spelende kinderen, moet het duurzame imago van de Efteling benadrukken. "Efteling Natuurpark", staat erop.

Dankzij duizenden zonnepanelen wekt het sprookjespark gemiddeld zo'n 35 procent van het eigen energieverbruik zelf op. Toch is er daarnaast ook veel stroom nodig. De Efteling heeft een contract van maximaal 5,5 megawatt, maar daarvan komt de limiet in zicht. Doordat op steeds meer plekken in het park geen gas meer wordt gebruikt, gebruikt men automatisch meer elektriciteit.



Capaciteit

Een nieuwe middenspanningskabel van 1 miljoen euro haalde weinig uit, omdat leverancier Enexis simpelweg geen ruimte meer had op het stroomnet. De twee nieuwe batterijen maken uitbreidingen alsnog mogelijk.



Beide accu's hebben een capaciteit van 3 megawattuur. Als de zonnepanelen meer opwekken dan er gebruikt wordt, kan die stroom worden opgeslagen in de batterijen. Dat zorgt voor minder piekbelasting.