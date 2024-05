Plopsa Resort Belgian Coast

Plopsaland heeft nog geen beslissing genomen over toekomst Bos van Plop: 'Waarde niet onderschatten'

Wat gaat er gebeuren met de nostalgische attractie Het Bos van Plop in Plopsaland De Panne? Over een sluiting van de bootjesdarkride uit 2000 wordt al jaren gesproken. Toch is de overdekte familieattractie vandaag de dag nog steeds operationeel. Plopsa-directeur Carl Lenaerts wil binnenkort een beslissing nemen over de toekomst van de Plop-darkride.

Dat vertelt hij in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast, die aankomende week verschijnt. De vorige directie van de Plopsa Group zat ook met Het Bos van Plop in haar maag: de attractie is zeer verouderd en de capaciteit is bedroevend laag, maar toch gaan gezinnen met kinderen er nog steeds dolgraag in. Eigenlijk is de attractie te populair om weg te halen, klonk het jarenlang.

"Het Bos van Plop is één en al nostalgie, ook voor mij", zegt Lenaerts erover. Hij bezocht de attractie 24 jaar geleden voor het eerst met één van zijn dochters. "En we zien vandaag dat het nog altijd één van de meest bezochte attracties in het park is. Waarschijnlijk omdat je natuurlijk met zo veel geschiedenis zit."



Technische dienst

Naast Het Bos van Plop bevindt zich de werkplaats van de technische dienst. Die wordt over een tijdje verplaatst naar de rand van het park, zodat er een groot stuk grond vrijkomt. Luidt dat het einde in van de Plopsaland-klassieker? "We zijn er nog niet uit", reageert Lenaerts. "Hopelijk gaan we daar binnen een paar weken nog eens goed over nadenken."



Dat gebeurt dan in overleg met Studio 100-oprichters Gert Verhulst en Hans Bourlon, die aan de wieg stonden van het succes van Kabouter Plop. Verhulst bemoeit zich de laatste tijd weer intensiever met de Plopsa-parken. Directeur Lenaerts belooft in ieder geval "een weloverwogen beslissing" te zullen nemen. "Juist omdat er zo veel nostalgie in zit, dus emotionaliteit."



Upgrade

Behoort een upgrade van de bestaande attractie, met meer decors en een hogere capaciteit, ook tot de mogelijkheden? "Dat zou perfect kunnen. Maar de waarde van Plop en Het Bos van Plop doorheen de geschiedenis - volgend jaar bestaan we 25 jaar - die gaan we niet onderschatten."



Tussen 1979 en 1999 was in het gebouw van Het Bos van Plop de bootjesattractie Apirama gevestigd, met bijen. Toen Studio 100 het toenmalige Meli-Park overnam, moesten de bijtjes plaatsmaken voor honderden kabouterfiguren. Het 145 meter lange parcours, met halverwege een lift en een kleine afdaling, bleef ongewijzigd.