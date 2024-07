Disneyland Paris

Pride-dag in Disneyland Paris met speciale Rainbow Pre-Parade

Disneyland Paris heeft afgelopen weekend gezorgd voor feestelijkheden en extra activiteiten ter gelegenheid van Pride Month. Op zaterdag 29 juni stond het Disneyland Park in het teken van de lgbt-gemeenschap, met speciale meet-and-greets en een aparte parade.

Vóór aanvang van Disney Stars on Parade kwam een heuse pride-stoet voorbij, met de twee Disneyland-ambassadeurs, zo'n tweehonderd medewerkers in witte kledij en een wagen met Disney-figuren in hun pride-outfits. Het initiatief werd Disney Rainbow Pre-Parade genoemd.

Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, Donald Duck en Pluto droegen dezelfde kledij in theaterzaal Videolis, waar ze verschenen voor selfies. Even verderop kreeg Stitch zijn eigen pride-meet-and-greet. Daarnaast was gezorgd voor een pride-snack - een regenboogeclair - en aangepaste souvenirs, waaronder een drinkbeker.