Plopsa Indoor Coevorden

Eerste wild swing van Nederland opent volgend jaar in Plopsa Coevorden

De allereerste wild swing van Nederland komt in Drenthe te staan. Plopsa heeft het attractietype besteld voor het buitengebied van Plopsa Indoor Coevorden. Volgend jaar vindt de opening plaats. Deze week gaf Plopsa-directeur Carl Lenaerts het symbolische startsein voor de bouwwerkzaamheden.

Een wild swing is een 12 meter hoge schommelende bank zonder inversies: passagiers gaan niet over de kop. Het concept werd ontwikkeld door de Duitse fabrikant ART Engineering. De afgelopen jaren openden al exemplaren in Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk.

Plopsa kondigde afgelopen voorjaar aan dat het Belgische pretpark Plopsa Coo in 2025 wordt uitgebreid met een wild swing, als onderdeel van een Maya de Bij-gedeelte. Nu blijkt dat de groep twee dezelfde schommelattracties heeft gekocht, want ook de Nederlandse Plopsa-vestiging haalt er één in huis. Er is geen nieuw ontwerp gemaakt: men gebruikt voor beide projecten dezelfde promotieafbeelding in Maya-thema.



1,2 miljoen euro

Met de investering van 1,2 miljoen euro wil Plopsa een oudere doelgroep aanspreken, zegt Lenaerts. Op dit moment is het park vooral bedoeld voor kinderen tot 10 jaar. "We merken echter dat de oudere kinderen in het gezin vaak op zoek zijn naar iets meer uitdaging, vandaar de keuze voor deze attractie."



Plopsa Indoor Coevorden, geopend in 2010, is tot nu toe het enige Plopsa-park in Nederland. De laatste grote uitbreiding vond plaats in 2013, inmiddels bijna twaalf jaar geleden. Toen openden in het buitengedeelte een brandweermolen, een verkeerspark en een speeltuin.



Televisievrienden

Eerder had Plopsa andere plannen voor de Drentse bestemming. In het officiële Plopsa-jaarboek van 2022 viel te lezen dat het park een metamorfose zou krijgen, met nieuwe figuren. "De volgende jaren zal Plopsa Indoor Coevorden een grootste transformatie ondergaan met de introductie van verschillende nieuwe televisievrienden", luidde de tekst. Na het gedwongen vertrek van de toenmalige directie is dat project niet doorgezet.