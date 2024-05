Plopsa Resort Belgian Coast

Veertig extra laadpunten voor elektrische auto's in Plopsaland

Plopsaland De Panne heeft veertig extra laadpunten voor elektrische auto's toegevoegd. Op de parkeerplaats van het Vlaams attractiepark waren eerder achttien laadplekken te vinden. Nu zijn dat er 58, meldt de Plopsa Group.

Ze werden gerealiseerd op Parking 3 en 4 van Plopsa Resort Belgian Coast. Men werkt samen met Eneco eMobility. "Naast het stimuleren van het openbaar vervoer hoopt Plopsa op die manier het elektrisch rijden zo toegankelijk mogelijk te maken", aldus de pretparkgroep.

Verder vernieuwt Plopsa het interne wagenpark, door tachtig elektrische bedrijfswagens, vijf elektrische golfkarretjes en twee elektrische shuttlebusjes te introduceren. Daarvoor ging Plopsa een commerciële samenwerking aan met autobedrijf Van Mossel. De busjes zijn bedoeld voor gasten van het Plopsa Hotel.



Afvalvermindering

"Deze elektrificatie maakt deel uit van een breder streven naar duurzaamheid, waarbij Plopsa zich onder andere richt op meer energie-efficiëntie, afvalvermindering en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in haar exploitatie", staat in een persbericht.



Vorige maand kwam al naar buiten dat de karts in Plopsa Coo Ardennes vervangen worden door elektrische exemplaren.