Efteling

Klagende buurtbewoners Efteling verliezen rechtszaak over bezoekersaantallen

Een groep buurtbewoners van de Efteling heeft ongelijk gekregen van de Raad van State. Volgens de hoogste bestuursrechter wonen ze op te grote afstand van het attractiepark om te kunnen klagen over hoge bezoekersaantallen en het overschrijden van de toegestane stikstofdepositie. Hun bezwaren zijn van tafel geveegd.

Vijf partijen uit de omgeving kwamen op voor hun bedrijfseconomische belangen en het behoud van de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Ze zijn boos omdat de Efteling in het verleden al verschillende keren meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar trok, terwijl het park een natuurvergunning heeft voor maximaal vijf miljoen bezoekers.

De omwonenden trokken in eerste instantie aan de bel bij de provincie, maar die weigerde in te grijpen. Door een andere telmethode te gebruiken, waarbij niet gekeken wordt naar het aantal bezoekers maar het aantal verkeersbewegingen, blijft de Efteling onder de vijf miljoen. De bezwaarmakers lieten het er niet bij zitten.



Geen belanghebbenden

Ze kregen meermaals gelijk van de rechter, maar volgens de Raad van State zijn de partijen helemaal geen belanghebbenden. Hun woningen en bedrijven bevinden zich namelijk op 1,5 tot 1,8 kilometer van het Natura 2000-gebied bij de Efteling. Daartussen bevindt zich bovendien nog de N261, een provinciale weg.



Volgens de Raad van State is die afstand te groot "om te kunnen oordelen dat de belangen voor het behoud van een goede kwaliteit van hun woon- en leefomgeving of hun bedrijfseconomische belangen verweven zijn met de algemene belangen die de Wet Natuurbescherming beoogt te beschermen".



Handhavingsverzoek

Met andere woorden: de Efteling heeft niets te vrezen, totdat buurtbewoners die wél vlakbij het park wonen een handhavingsverzoek neerleggen bij de provincie. Men gaat niet in op de vraag of de Efteling mogelijk regels heeft overtreden door meer dan vijf miljoen bezoekers te trekken. De bezwaarmakers hebben simpelweg te horen gekregen dat ze geen partij zijn in het conflict.



De uitspraak zegt niets over de uitbreidingsplannen van de Efteling. Die waren al goedgekeurd: de parkgrens is eind vorig jaar zelfs al verplaatst. Ondertussen loopt er nog steeds een aanvraag voor een nieuwe natuurvergunning voor maximaal zes miljoen gasten. De Efteling verwelkomde vorig jaar 5,56 miljoen bezoekers.