Kermis

16-jarig meisje vliegt uit kermisattractie in Zuid-Italië

Bij een ongeluk op een Italiaanse kermis is een meisje van 16 jaar gewond geraakt. Ze vloog deze maand uit de gondel van een attractie van het type top spin. Volgens regionale media ging de schouderbeugel van het slachtoffer onverwachts open tijdens de rit.

Daardoor kwam het meisje op de grond terecht. Een ambulance heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze verschillende kneuzingen en een lendenwervelfractuur had opgelopen. Twee kermisexploitanten worden verdacht van lichamelijk letsel door schuld.

Het incident vond plaats in de gemeente Paola, gelegen in de zuidelijke regio Calabrië. Autoriten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak. De attractie, die The Beast heet, werd vergrendeld. Vermoedelijk kampte het veiligheidssysteem met een technisch mankement.