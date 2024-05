Kermis

Twee meisjes gewond bij ongeluk met attractie op Italiaanse kermis

Bij een ongeluk met een kermisattractie in Italië hebben twee meisjes verwondingen opgelopen. De jongste, die 15 jaar is, hield een ernstige hoofdwond aan het voorval over. Ze werd geraakt door een balk tijdens een ritje in een snelheidsmolen met de naam Matterhorn.

Het zou gaan om een balk die gebruikt wordt om de attractie 's avonds af te sluiten. Hoe het onderdeel op een gondel terecht kon komen, wordt nog uitgezocht. Het 15-jarige slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis. Een 21-jarige vriendin naast haar kreeg ook een klap. Zij raakte lichtgewond.

Het incident vond eerder deze maand plaats in de stad Imola, gelegen in de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna. De attractie van het type feria swing, in de jaren tachtig gebouwd door fabrikant Mack, reisde in het verleden op de Duitse kermis onder de naam Südsee Wellen Surfen.