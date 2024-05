Efteling: Danse Macabre

Paul van Loon schrijft boek rond nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Kinderboekenschrijver Paul van Loon brengt komend najaar een boek uit over de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre. In oktober verschijnt een gelijknamig boek van de bekende griezelauteur, die al meermaals samenwerkte met het sprookjespark. De Efteling kan het nieuws nog niet bevestigen.

Van Loon leverde in 2011, 2017 en 2023 al boeken af rond Raveleijn, bekend van de paardenshow. Ook wijdde hij in 2012 een boek in de populaire Dolfje Weerwolfje-reeks aan de Efteling: Weerwolfnachtbaan. Twee jaar later verscheen De Sprookjessprokkelaar, een samenwerking tussen Van Loon en prinses Laurentien van Oranje.

Een vervolg daarop kwam uit in 2019. Nu heeft de Efteling de schrijver ingeschakeld voor een griezelig verhaal over Danse Macabre. Het 288 pagina's tellende boekwerk van uitgeverij Leopold moet naar verwachting half oktober 2024 in de winkels liggen.



Bouwschutting

Van Loon liet recentelijk al eens doorschemeren dat hij bezig is met een nieuw Efteling-project. Ook liet hij zichzelf fotograferen bij de bouwschutting van de nieuwe attractie. Het is nog niet duidelijk of het boek het achtergrondverhaal van Danse Macabre bevat of een nieuw verhaal vertelt.



De attractie draait om een muziekconcours op 13 oktober 1876, dat fout is afgelopen. Muzikanten brachten destijds onder leiding van dirigent Joseph Charlatan de klassieke Danse Macabre van componist Camille Saint-Saëns ten gehore. Vervolgens zijn ze spoorloos verdwenen.



Mausoleum

In de wachtrij ontdekken bezoekers straks de graven van de orkestleden en een mausoleum van de dirigent. De vervallen abdij waar het raadselachtige evenement plaatsvond, is nu overgenomen door nazaten van Charlatan. Zij hebben er onder andere verschillende winkels gevestigd.