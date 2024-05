Disneyland Paris

Toy Story-attractie in Disneyland Paris bijna zeven weken dicht

Een Toy Story-attractie in Disneyland Paris ondergaat een grote onderhoudsbeurt. Sinds deze week moeten bezoekers parachutetoren Toy Soldiers Parachute Drop missen, onderdeel van Toy Story Playland in het Walt Disney Studios Park. De klus duurt naar verwachting bijna zeven weken.

Pas eind juni gaat de attractie van fabrikant Intamin weer open. Ondertussen is ook een andere familieattractie in het park dicht voor een renovatie. Les Tapis Volants, de Aladdin-carrousel met vliegende tapijten, wordt naar verwachting pas in het najaar weer in gebruik genomen.

Een metershoog standbeeld van Toy Story-personage Buzz Lightyear staat in de steigers. Daarnaast blijven de deuren van Animation Celebration tot en met zondag 30 juni gesloten. Frozen: A Musical Invitation gaat om die reden niet door. Ook de meet-and-greet met sneeuwman Olaf staat voorlopig niet op het programma.



Dringend advies

Het Walt Disney Studios Park kampt al een tijdje met een capaciteitsprobleem. Tijdelijke sluitingen van attracties maken dat probleem alleen erger. Vooral in de ochtenden is het erg druk. Om die reden krijgen bezoekers het dringende advies om het park pas na 15.00 uur te betreden. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van borden, omroepberichten en meldingen in de Disneyland-app.



In het Disneyland Park zijn momenteel achtbaan Hyperspace Mountain, familieachtbaan Casey Jr. - le Petit Train du Cirque en bottocht Le Pays des Contes de Fées gesloten. Hyperspace Mountain moet zaterdag weer operationeel zijn. Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 mei gaat de bekende rollercoaster opnieuw dicht.