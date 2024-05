Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin

Nieuw Brabants attractiepark zoekt technisch ontwerper

Altijd al mee willen werken aan de bouw van een attractiepark? Entertainmentbedrijf Van Hoorne Studios zoekt een belangrijk persoon voor de realisatie van Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin, het Woezel & Pip-pretpark in de Brabantse gemeente Woensdrecht.

Er staat een vacature open voor technisch ontwerper op het vlak van themaparken en resorts. "Als technisch ontwerper werk je nauw samen met onze illustratoren en creatieve ontwerpers", staat in de vacaturetekst. "Je ondersteunt hen met het uitwerken van de creatieve concepten, naar tekeningen met maatvoering en driedimensionale visualisaties."

Diegene zal dagelijks bezig zijn met het "op conceptueel niveau ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van belevingsconcepten voor attracties, gebouwen, verblijfsaccommodaties, horecapunten, inrichtingen, decors en technische systemen". Men zoekt iemand met een passie voor de branche en ervaring met software als Illustrator, Photoshop, InDesign en SketchUp.



Zuid-Holland

Wie interesse heeft, kan een cv, portfolio-overzicht en motivatiebrief sturen aan personeel@vanhoorne.com. De volledige vacature is te vinden op werkenbijvanhoorne.com. De Tovertuin moet in 2026 opengaan. Van Hoorne heeft nu al een eigen themapark in Zuid-Holland: Avonturenboerderij Molenwaard. Even verderop ligt vakantiepark Familie Resort Molenwaard.